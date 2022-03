Armatosi Ukrainën, Rusia kërcënon Britaninë me “masa të ashpra hakmarrëse”

Kremlini kërcënoi sot Britaninë me ‘masa të ashpra hakmarrëse’ ndërsa presidenti Vladimir Putin tha se sanksionet shkatërruese perëndimore kundër Rusisë janë në prag të shpalljes së luftës dhe paralajmëroi se çdo vend që vendos një zonë të ndaluar fluturimi mbi Ukrainë do të konsiderohet se ka hyrë në -konflikti në vazhdim, shkruan dailymail.

Kërcënimet erdhën pasi sulmi brutal i Moskës ndaj Ukrainës pa një evakuim masiv të civilëve nga Mariupoli u prish kur forcat ruse shpërfillën armëpushimin e premtuar dhe vazhduan të bombardojnë qytetin jugor.

Ministria e Mbrojtjes e Britanisë tha sot në mbrëmje se armëpushimi i propozuar nga Rusia ka të ngjarë të ishte një përpjekje për të rigrupuar forcat e saj për një sulm të ri, ndërsa gjithashtu një përpjekje për të shmangur dënimin ndërkombëtar.

Në një deklaratë të jashtëzakonshme, zëdhënësja e ministrisë së jashtme ruse Maria Zakharova paralajmëroi Londrën: “Rusia nuk do ta harrojë dëshirën e Britanisë për të bashkëpunuar me forcat ultra-nacionaliste në Ukrainë dhe furnizimin me armë britanike për regjimin e Kievit”.

Ajo shtoi: “Histeria e sanksioneve në të cilën Londra luan një nga rolet kryesore, nëse jo kryesore, nuk na lë zgjidhje tjetër veçse të marrim masa të ashpra hakmarrëse proporcionalisht. Londra ka bërë një zgjedhje përfundimtare të konfrontimit të hapur me Rusinë.

“Një zhvillim i tillë na bind edhe një herë se rusofobia dhe synimi për të minuar shtetin rus janë elemente integrale të politikës së jashtme të Britanisë”, tha zëdhënësja e ministrisë së jashtme ruse Maria Zakharova.