Ardit Cikuli takim me përfaqësues të mediave në Sarandë.

Me atë pjesë të shoqërisë, që duke qenë kritikë dhe duke evidentuar gjerat që nuk shkojnë mirë, i bën një të mirë të madhe komunitetit.

Kënaqësi të diskutonim vizionin tonë me gazetarë të nderuar të Sarandës, shprehet Ardit Cikuli pas takimit.

Kam bindjen se në 4 vitet e ardhme , do ti kemi mbi kokë për tu përmirësuar ne, dhe për tu siguruar se Saranda po përmirësohet.

Me çdo komunitet, me çdo njeri që kontribon në këtë qytet do të bëjmë një skuadër të madhe , në shërbim të Sarandës së zemrës, thotë Ardit Cikuli.