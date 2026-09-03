Arameras Resort në Ksamil kërkon Recepsioniste për punësim vjetor
Arameras Resort në Ksamil kërkon të punësojë Recepsioniste për punësim vjetor
Kushte pune dhe pagë shumë të mira
Ambient i këndshëm dhe miqësor
Kontakt: +355 69 286 7349
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