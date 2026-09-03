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Arameras Resort në Ksamil kërkon Recepsioniste për punësim vjetor

03/09/2618:00

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Arameras Resort në Ksamil kërkon të punësojë Recepsioniste për punësim vjetor

 

Kushte pune dhe pagë shumë të mira

Ambient i këndshëm dhe miqësor

 

Kontakt: +355 69 286 7349

 

Arameras Resort në Ksamil kërkon Recepsioniste për punësim vjetor

 

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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