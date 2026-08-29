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American Bar & Snack në Sarandë kërkon Banakier dhe Kamarier për punësim vjetor

29/08/2611:05

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American Bar & Snack  në Sarandë  kërkon të punësojë Banakier/e dhe Kamarier/e për punësim vjetor.

 

Ofrohe kushten pune dhe pagë shumë e mirë.

 

KONTAKT: 069 486 9800

 

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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