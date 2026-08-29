American Bar & Snack në Sarandë kërkon Banakier dhe Kamarier për punësim vjetor
American Bar & Snack në Sarandë kërkon të punësojë Banakier/e dhe Kamarier/e për punësim vjetor.
Ofrohe kushten pune dhe pagë shumë e mirë.
KONTAKT: 069 486 9800
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