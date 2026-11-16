Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, Eric Wendt, zhvilloi vizitën e tij të parë në Sarandë dhe në qytetin antik të Butrintit që prej emërimit në detyrë. Gjatë qëndrimit në qytetin e Sarandës, ai u takua me drejtues të bizneseve vendase për të diskutuar mundësitë e zgjerimit të bashkëpunimit.
Ambasada Amerikane në Tiranë publikoi më 16 nëntor fotografi nga vizita. Në njoftimin që shoqëronte pamjet, ambasada bëri të ditur se Wendt u njoh me historinë e zonës dhe bisedoi me përfaqësues të sipërmarrjeve lokale për mundësitë e partneriteteve të reja.
Gjatë vizitës në Sarandë, ambasadori amerikan u takua edhe me vullnetarë të Korpusit të Paqes dhe me ish-pjesëmarrës në programet e shkëmbimit të SHBA-së. Sipas ambasadës, angazhimi i tyre ndihmon në forcimin e lidhjeve mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara. Saranda Web
Foto nga vizita e ambasadorit Eric Wendt në Butrint. Burimi i fotos është Ambasada Amerikane në Tiranë.