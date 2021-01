Alket Hyseni: Në Ksamil së shpejti investime 15 milionë dollarë, ujësjellësi përfundon para verës

Deputetët Damian Gjiknuri dshe Alket Hyseni kanë zhvilluar ditën e sotme një takim me banorët e Ksamilit.

Gjatë takimit me banorët deputeti Alket Hyseni ka theksuar se depo e ujit dhe ujësjellësi i Ksamilit do të përfundojnë përpara fillimit të sezonit turistik dhe se së shpejti në Ksamil fillon edhe investimi nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit me një vlerë 15 milionë usd.

Deputeti Alket Hyseni pas këtij takimi shkruan:

Në Ksamil me Damianin gjatë mbledhjes së Shtabit Elektoral.

📌Edhe disa muaj dhe përfundojnë legalizimet.

📌Ndërkohë dhjetra hotele me mijra shtretër janë shtuar vitet e fundit.

📌Ujësjellësi përfundon para sezonit turistik.

📌Janë rikonstruktuar apo bërë të reja disa rrugë e lulishte.

📌Rrjeti elektrik investuar rrënjësisht.

📌Së shpejti fillojmë investimin nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit me një vlerë 15 milionë usd.

Fitorja e zgjedhjeve të 25 Prillit do të jetë më e thellë, shkruan Alket Hyseni