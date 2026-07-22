Alarm për motin! Ndalohen të gjitha daljet në det në Sarandë, Ksamil dhe Borsh
Alarm për motin! Ndalohen të gjitha daljet në det në Sarandë, Ksamil dhe Borsh
Përkeqësimi i kushteve atmosferike ka detyruar autoritetet portuale të marrin masa të menjëhershme. Kapiteneria e Portit Sarandë ka urdhëruar ndalimin e plotë të daljes në det për të gjitha mjetet e vogla lundruese, për shkak të erërave të forta dhe dallgëve që tejkalojnë kufijtë e sigurisë për lundrim.
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Ndalimi përfshin mjetet turistike, peshkarexhat, skafet dhe çdo mjet tjetër të vogël lundrues, në të gjithë gjirin dhe zonën bregdetare të Sarandës, Ksamilit dhe Borshit.
Sipas njoftimit zyrtar të Kapitenerisë, masa hyn në fuqi nga ora 06:00 dhe do të mbetet në fuqi deri në një njoftim të dytë, pasi të përmirësohen kushtet detare.
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Autoritetet u bëjnë thirrje të gjithë pronarëve dhe drejtuesve të mjeteve lundruese të respektojnë këtë urdhër, duke theksuar se çdo shkelje do të konsiderohet shkelje ligjore dhe do të ndëshkohet sipas legjislacionit në fuqi.
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📍 Këshillohet që të shmangen çdo aktivitet lundrimi dhe lëvizje në det deri në normalizimin e situatës. Saranda Web
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