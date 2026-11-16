Aksident tragjik: humb jetën shefi i Krimeve të Rënda në Vlorë, Ermal Lula
Një aksident i rëndë në rrugën Fier–Vlorë i mori jetën pasditen e kësaj të hëne Ermal Lulës, shefit të Krimeve të Rënda në Vlorë. Përplasja ndodhi pranë Novoselës, ku mbeti i plagosur edhe një person tjetër.
Sipas raportimeve të para, në aksident u përfshinë një automjet dhe një mjet i rëndë pune, i tipit skrep. Përplasja pati pasoja fatale për Lulën, i cili humbi jetën në vendin e ngjarjes.
Ekipet e emergjencës u angazhuan për t’i dhënë ndihmën e parë personit të plagosur dhe për të siguruar zonën e aksidentit. I plagosuri u transportua në Spitalin Rajonal të Vlorës për trajtim. Në informacionet e para për ngjarjen nuk u dhanë hollësi për gjendjen e tij shëndetësore.
Aksidenti vështirësoi edhe qarkullimin e automjeteve në segmentin pranë Novoselës, ndërsa në vendngjarje u angazhuan shërbimet e emergjencës.
Ende nuk janë bërë të ditura rrethanat në të cilat automjeti dhe skrepi u përplasën. Këqyrja e vendit të ngjarjes dhe ekspertiza pritet të ndihmojnë policinë të përcaktojë si ndodhi aksidenti dhe çfarë e shkaktoi atë. Saranda Web