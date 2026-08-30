logo
0
Rezervime Suvenire

Aksident në Ksamil, të përfshirë një automjet dhe një motoçikletë

30/08/2619:36

Shperndaje:

Aksident në Ksamil, të përfshirë një automjet dhe një motoçikletë. Një aksident rrugor ka ndodhur pak minuta më parë në Ksamil, ku janë përfshirë një automjet dhe një motoçikletë. Si pasojë e aksidentit, automjeti është përplasur me një shtyllë.

 

Aksident në Ksamil, të përfshirë një automjet dhe një motoçikletë

 

Fatmirësisht, drejtuesi i motoçikletës ka pësuar vetëm lëndime të lehta, ndërsa drejtuesi i automjetit nuk ka pësuar lëndime.

 

Në vendngjarje ka mbërritur Policia, e cila po kryen veprimet përkatëse për të përcaktuar rrethanat dhe shkaqet e aksidentit. Saranda Web

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok sarandaweb Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Aksident në Ksamil, të përfshirë një automjet dhe një motoçikletë

Aksident në Ksamil, të përfshirë një automjet dhe një motoçikletë
Fluks i lartë qarkullimi gjatë gushtit në Qafë Botë dhe Portin e Sarandës

Fluks i lartë qarkullimi gjatë gushtit në Qafë Botë dhe Portin e Sarandës
Tërmet 4.5 ballë, epiqendra pranë Borshit – lëkundje të forta edhe në Sarandë

Tërmet 4.5 ballë, epiqendra pranë Borshit – lëkundje të forta edhe në Sarandë
Festa e Konispolit – Konispoli në festë, tradita, muzika dhe historia bashkojnë qytetin

Festa e Konispolit – Konispoli në festë, tradita, muzika dhe historia bashkojnë qytetin
Hotel Diamond në qendër të Sarandës kërkon Recepsionist/e dhe Sanitare

Hotel Diamond në qendër të Sarandës kërkon Recepsionist/e dhe Sanitare
Olti Çaçi vesh jelekun dhe dorezat dhe i përvishet punës për pastrimin e Sarandës

Olti Çaçi vesh jelekun dhe dorezat dhe i përvishet punës për pastrimin e Sarandës

Suvenire

Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3

 Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.