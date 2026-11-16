Aksident i rëndë: automjeti përplaset me shtyllën e ndriçimit, shoferi transportohet në spital
Një drejtues automjeti u lëndua mbrëmjen e kaluar në Igumenicë, pasi makina që drejtonte u përplas me një shtyllë ndriçimi.
Aksidenti ndodhi pranë semaforëve në urën që të çon në hyrje të autostradës Egnatia.
Sipas informacioneve paraprake të medias lokale thespro.gr, shoferi humbi kontrollin e makinës dhe u dërgua në spital me lëndime të lehta. Automjeti pësoi dëme të mëdha nga përplasja.
Policia ka nisur hetimet për të përcaktuar shkaqet e aksidentit. Saranda Web