Aksident i rëndë: automjeti përplaset me shtyllën e ndriçimit, shoferi transportohet në spital

Nga

Aksident i rëndë: automjeti përplaset me shtyllën e ndriçimit, shoferi transportohet në spital 

Një drejtues automjeti u lëndua mbrëmjen e kaluar në Igumenicë, pasi makina që drejtonte u përplas me një shtyllë ndriçimi.

Aksidenti ndodhi pranë semaforëve në urën që të çon në hyrje të autostradës Egnatia.

Aksident i rëndë: automjeti përplaset me shtyllën e ndriçimit, shoferi transportohet në spital

Sipas informacioneve paraprake të medias lokale thespro.gr, shoferi humbi kontrollin e makinës dhe u dërgua në spital me lëndime të lehta. Automjeti pësoi dëme të mëdha nga përplasja.

Policia  ka nisur hetimet për të përcaktuar shkaqet e aksidentit. Saranda Web

NDAJE ME MIQTË

NA NDIQNI:

Facebook Saranda Web +208,000 ndjekës Instagram @sarandaweb +36,000 ndjekës TikTok @sarandaweb +24,000 ndjekës YouTube Saranda Web +14,000 abonentë Google Saranda Web ★ Shto Burim i preferuar

POSTIMET E FUNDIT
Bileta në Butrint rritet në 1,200 Lekë. AADF: Do të bëjmë investime dhe kërkime shkencore

Bileta në Butrint rritet në 1,200 Lekë. AADF: Do të bëjmë investime dhe kërkime shkencore

Lexoni më shumë
Kroçera luksoze EXPLORA II mbërrin për herë të parë në Sarandë me 729 turistë

Kroçera luksoze EXPLORA II mbërrin për herë të parë në Sarandë me 729 turistë

Lexoni më shumë
Aksident i rëndë: automjeti përplaset me shtyllën e ndriçimit, shoferi transportohet në spital

Aksident i rëndë: automjeti përplaset me shtyllën e ndriçimit, shoferi transportohet në spital

Lexoni më shumë
3 ditë para Festës së Mandarinës, kryebashkiaku thërret fermerët për të diskutuar problemet e shitjes

3 ditë para Festës së Mandarinës, kryebashkiaku thërret fermerët për të diskutuar problemet e shitjes

Lexoni më shumë
Reshjet e shiut rikthehen në Sarandë, ja si parashikohet moti sot dhe nesër

Reshjet e shiut rikthehen në Sarandë, ja si parashikohet moti sot dhe nesër

Lexoni më shumë
“Çdo pasuri ka historinë e saj”, Odise Kote promovon në Sarandë romanin “Shpërfytyrimi”

“Çdo pasuri ka historinë e saj”, Odise Kote promovon në Sarandë romanin “Shpërfytyrimi”

Lexoni më shumë
Lexoni postimet e fundit

NJOFTIME
Lajme
Histori
Njoftime
Sarandaweb
NA NDIQNI

© 2026 SARANDA WEB · Të gjitha të drejtat e rezervuara.