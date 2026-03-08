Adriatik Lapaj protestë në dyert e Komisariatit: Policia rrëmbeu një protestues
Adriatik Lapaj protestë në dyert e Komisariatit: Policia rrëmbeu një protestues
Tensione janë shënuar mbrëmjen e sotme gjatë protestës së organizuar nga lëvizja “Shqipëria Bëhet” përpara godinës së Kryeministrisë në Tiranë. Gjatë tubimit, forca të shumta policie kanë ndërhyrë për të larguar karriget që protestuesit kishin vendosur në zonë, çka ka sjellë përplasje dhe debate mes efektivëve dhe pjesëmarrësve në protestë.
Në momentet e tensionit, policia ka shoqëruar në komisariat një nga aktivistët e pranishëm. Ky veprim është cilësuar nga protestuesit si i pajustifikuar, duke shkaktuar reagim të menjëhershëm nga drejtuesit dhe mbështetësit e lëvizjes.
Pas shoqërimit të aktivistit, drejtuesi i lëvizjes “Shqipëria Bëhet”, Adriatik Lapaj, së bashku me mbështetës të tij janë drejtuar drejt Komisariatit të Policisë Nr. 1 në Tiranë. Përpara ambienteve të komisariatit është zhvilluar një tjetër protestë spontane, ku pjesëmarrësit kanë kërkuar lirimin e aktivistit të shoqëruar.
Protestuesit kanë qëndruar përpara komisariatit duke kundërshtuar veprimin e policisë dhe duke kërkuar sqarime për ndërhyrjen gjatë protestës përpara Kryeministrisë. Situata është shoqëruar me prani të shtuar të forcave të rendit, ndërsa mbetet për t’u parë nëse do të ketë reagim zyrtar nga policia lidhur me shoqërimin e aktivistit.
