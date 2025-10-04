93-vjeçari Spiro Qirjaqi gjendet shëndoshë e mirë falë kërkimeve me dron në Delvinë
LAJM I MIRË 🙏 93-vjeçari Spiro Qirjaqi gjendet shëndoshë e mirë falë kërkimeve me dron në Delvinë
Pas orësh të tëra ankthi dhe kërkimesh, është gjetur i gjallë dhe në gjendje të mirë shëndetësore 93-vjeçari Spiro Qirjaqi, i cili ishte raportuar i zhdukur që prej ditës së djeshme në Delvinë.
93-vjeçari u lokalizua rreth orës 15:40 minuta, falë kontrollit të zonës me ndihmën e një droni. Ai ishte gjendur në një hendek pranë varrezave të qytetit të Delvinës, ku kishte kaluar natën dhe orët e paradites së sotme.
Në kërkim të tij u përfshinë familjarë, banorë të zonës, si dhe forcat e Policisë së Delvinës, të cilat përdorën mjetet teknologjike për të lehtësuar operacionin. Përdorimi i dronit rezultoi vendimtar për zbulimin e vendndodhjes së të moshuarit.
Familjarët e 93-vjeçarit kanë shprehur falënderime për qytetarët që u solidarizuan, si dhe në veçanti për forcat e policisë së Delvinës, të cilat kontribuan në gjetjen e tij në kohë dhe shpëtimin e jetës.
