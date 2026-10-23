8 ligjvënës amerikanë ngrenë zërin për Shqipërinë: Ndalni dhunën ndaj protestuesve, luftoni korrupsionin
Reagime nga të dyja partitë amerikane: mbrojtje për protestën paqësore, kërkesa për ndalimin e forcës së tepruar dhe thirrje për llogaridhënie. Keith Self dhe Elissa Slotkin e lidhin drejtpërdrejt reagimin e tyre me korrupsionin.
Dhuna ndaj protestuesve në Shqipëri ka sjellë reagime nga të paktën 8 anëtarë të Kongresit amerikan. Pesë kongresmenë dhe tre senatorë, republikanë e demokratë, kanë ngritur shqetësime për situatën, duke kërkuar respektimin e të drejtave të qytetarëve dhe përgjigje ndaj pakënaqësisë që ka nxjerrë njerëzit në rrugë. Deklaratat ushtrojnë presion mbi qeverinë shqiptare: protestuesit paqësorë duhen mbrojtur, të rinjtë duhen dëgjuar dhe institucionet duhet të japin llogari. Krahas kundërshtimit të dhunës, disa prej ligjvënësve kanë kërkuar shprehimisht luftimin e korrupsionit dhe ndryshime thelbësore në qeverisje.
Wilson dhe Aderholt: Qeveria të respektojë protestuesit
Kongresmeni republikan Joe Wilson kërkoi që qeveria shqiptare të përmbahet nga dhuna ndaj protestuesve. Në reagimin e 17 tetorit, ai theksoi se shqiptarët meritojnë liri, shtet të së drejtës dhe institucione që japin llogari. Mesazhi i tij vendosi në qendër të rinjtë dhe të drejtën e tyre për të ndikuar në të ardhmen e vendit.
Po atë ditë, Robert Aderholt kërkoi respektimin e të drejtave të protestuesve paqësorë. Ai nënvizoi se qytetarët duhet të kenë lirinë për t’u dëgjuar dhe institucione të përgjegjshme, ndërsa u bëri thirrje të gjitha palëve të refuzojnë dhunën. Për qeverinë, detyrimi është i drejtpërdrejtë: të respektojë të drejtat e atyre që protestojnë paqësisht.
Keith Self: Protestat shprehin mosbesimin ndaj politikanëve të korruptuar
Një prej deklaratave më të forta erdhi nga kongresmeni republikan Keith Self, i cili e lidhi revoltën me mosbesimin e qytetarëve ndaj politikanëve të korruptuar dhe lodhjen nga shpërfillja e shtetit të së drejtës.
Self u kërkoi drejtuesve shqiptarë t’u përgjigjen thirrjeve për ndryshime thelbësore, që krijojnë mundësi ekonomike dhe nxisin stabilitetin rajonal. Ky reagim e çon debatin përtej përplasjes në rrugë, te përgjegjësia e pushtetit për shkaqet e pakënaqësisë.
Peters: Ndalni agresionin ndaj protestuesve paqësorë
Senatori demokrat Gary Peters kërkoi që autoritetet të përmbahen nga agresioni ndaj protestuesve paqësorë. Ai theksoi se shqiptarët meritojnë qeverisje që respekton të drejtat themelore dhe mbron shtetin e së drejtës.
Peters kërkoi gjithashtu uljen e tensioneve dhe parandalimin e dhunës së mëtejshme. Qëndrimi i tij vendos respektimin e të drejtave si detyrim të autoriteteve, përfshirë gjatë përballjes me protesta. x.com
Murphy: Dëgjoni shqetësimet legjitime të protestuesve
Senatori Chris Murphy shprehu mbështetje të qartë për të drejtën e shqiptarëve për të protestuar paqësisht dhe i kërkoi qeverisë të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për uljen e tensioneve.
Ai kërkoi trajtimin e shqetësimeve legjitime të protestuesve, duke përfshirë rishqyrtimin e projektit të debatueshëm në Vjosë–Nartë, të mbështetur nga familjet Kushner dhe Trump. Murphy paralajmëroi njëkohësisht se aktet e dhunës po e shtynin situatën drejt daljes nga kontrolli. www.murphy.senate.gov
Slotkin: Mbroni protestuesit nga forca e tepruar dhe luftoni korrupsionin
Senatorja Elissa Slotkin i renditi qartë detyrimet e qeverisë shqiptare: mbrojtjen e protestuesve nga përdorimi i tepruar i forcës policore, respektimin e shtetit të së drejtës, luftimin e korrupsionit dhe përgjigjen ndaj shqetësimeve të qytetarëve.
Reagimi erdhi pasi ajo kishte marrë telefonata nga banorë të Miçiganit të shqetësuar për situatën në Shqipëri. Slotkin mbështeti të drejtën e qytetarëve për protestë paqësore dhe për t’u kërkuar llogari përfaqësuesve të zgjedhur, ndërsa kërkoi uljen e tensioneve nga të dyja palët. x.com
Ocasio-Cortez: Ndalni represionin e dhunshëm
Kongresmenia Alexandria Ocasio-Cortez kërkoi ndalimin e represionit të dhunshëm ndaj protestuesve dhe respektimin e lirisë së shprehjes.
Ajo bëri të ditur se kishte marrë mesazhe nga pjesëtarë të komunitetit shqiptar në SHBA, të shqetësuar për sigurinë e familjarëve të tyre. Reagimi i saj e vendosi mbrojtjen e qytetarëve dhe të drejtën për t’u shprehur në qendër të kërkesës drejtuar qeverisë shqiptare. x.com
Në të njëjtën linjë, Ritchie Torres shprehu shqetësim për dhunën ndaj protestuesve dhe i cilësoi të papranueshme veprimet policore të denoncuara. Ai kërkoi respektimin e protestës paqësore dhe qetësimin e situatës. x.com
Qeverisë i kërkohet llogaridhënie
Këto reagime individuale nuk përbëjnë një qëndrim të përbashkët zyrtar të Kongresit amerikan. Megjithatë, përmbajtja e tyre është e rëndësishme: republikanë dhe demokratë kanë mbrojtur të drejtën e protestës, kanë kundërshtuar dhunën ndaj protestuesve paqësorë dhe kanë kërkuar institucione të përgjegjshme.
Për qeverinë shqiptare, përgjegjësia politike mbetet për t’u përmbushur. Qytetarët që kërkojnë llogari meritojnë përgjigje konkrete; të rinjtë meritojnë të dëgjohen; denoncimet për korrupsion kërkojnë hetim dhe transparencë. Dhuna ndaj protestuesve paqësorë cenon pikërisht të drejtat që institucionet kanë detyrë të mbrojnë. Saranda Web