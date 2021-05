70 minuta me 10 lojtarë, Butrinti merr barazimin dhe kalon në Play Off – VIDEO

Butrinti reziston rreth 70 minuta me 10 lojtarë, merr barazimin dhe kalon në Play Off

Ka përfunduar takimi Labëria-Butrinti me rezultatin 2-2.

Butrinti ka shënuar që në minutën e 5-të me anë të E.Brahimi, por Labëria ka barazuar në minutën e 10-të me gol të Dhrami. Në minutën e 30-të Butrinti ka mbetur me 10 lojtarë, pas daljes me karton të kuq të Miranit, pasi vetëm 1 minutë më parë kishte marrë edhe karton të verdhë. Labëria ka shënuar golin e dytë në minutën dytë shtesë me anë Kuqi. Pjesa e dytë është dominuar krejtësisht nga Labëria, me futbollistët e Butrintit të përqëndruar për të mos humbur me rezultat me më shumë se 2 gola diferencë.

Por në minutën e 86-të Kolonja me një kundërsulm ka shënuar golin e barazimit, duke vulosur kështu edhe Play Off për Butrintin.

VIDEO