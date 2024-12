100 mijë euro për rikonstruksionin e rrugës “Pandeli Boçari” në Sarandë

Rruga “Pandeli Boçari” në Sarandë do të rikonstruktohet me një fond prej 100 mijë eurosh. Segmenti që do të përfshihet fillon nga kryqëzimi me rrugën “Adem Sheme” dhe përfundon te kryqëzimi me rrugën “Gjergj Araniti”.

Rruga ka një gjatësi prej 520 metrash dhe një gjerësi mesatare prej 5 metrash. Sipas projektit, punimet do të përfshijnë:

Zëvendësimin e shtresave të dëmtuara të asfaltit,

Rikonstruksionin e kunetave anësore,

Vendosjen e një shtrese të re asfaltike për pjesën kaluese të rrugës.

Gjerësia e pjesës kaluese do të jetë 5 metra, duke përfshirë edhe kunetat, ndërsa qëllimi kryesor i projektit është përmirësimi i funksionalitetit të rrugës dhe zëvendësimi i shtresave ekzistuese të amortizuara.

Projekti është hartuar në bashkëpunim me Bashkinë e Sarandës, me synimin për të realizuar ndërhyrjen në infrastrukturë, duke u fokusuar në pjesën kaluese dhe kunetat që prej kohësh kishin nevojë për riparim.

Për sa i përket afateve dhe mënyrës së zbatimit të punimeve, nuk janë dhënë ende informacione të detajuara. Përfundimi i rikonstruksionit pritet të ndikojë në përmirësimin e qarkullimit në këtë zonë.

Banorët e zonës dhe përdoruesit e rrugës do të duhet të presin fillimin e punimeve dhe të jenë të përgatitur për kufizime të përkohshme në qarkullim gjatë realizimit të projektit.

