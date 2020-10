Universitet mësim online, mbyllen konviktet! Diskutohet për baret dhe restorantet

Komiteti teknik i ekspertëve për pandeminë ka marrë vendimin këtë të enjte të propozojë mbylljen e universiteteve. Lajmi u bë i ditur nga kryetarja Mira Rakacolli.

“Universitet vetëm mësim online për një muaj. Konviktet e mbyllura. Po diskutohet mbyllja e bareve dhe restoranteve në Bllok pas orës 22:00. Do të rrezikojmë mbylljen. Secili e ka në dorë të frenojnë pandeminë. Maskat e detyrueshme është vendim i drejtë.

Vetëm me një bashkëpunim me autoritetet mund të kapërcejmë këtë situatë. Askush nuk e do një mbyllje të dytë, por nëse nuk kemi disiplinë atëherë do të ndërmarrim të tjera masa”, tha Rakacolli.

VIDEO në youtube https://youtu.be/FZCNUlq2guc