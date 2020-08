Saranda Web zbulon emrat e kandidatëve të PD për Bashkinë Sarandë

Saranda Web ka zbuluar emrat e atyre qe kane kaluar fazen e pare te seleksionimit emrave per te qene kandidate per deputete apo kryetare bashkie.

Keshtu mesohet se nder pretendentet per te qene kandidate per Bashkine Sarande dhe kane kaluar fazen e pare jane Armando Magllara, Lina Vaso, Kreshnik Bozho, Arben Guga dhe Gentjan Zera.

Ne fazen e dyte, kandidatet duhet te plotesojne nje formular prej afro 40 faqe ku do te deklarojne te dhena per shkollimin, pasurine, dekriminalizimin etj.

Pas kesaj faze, do te ngushtohet edhe rrethi i personave qe do te kalojne ne fazen e trete, qe eshte votimi nga anetaresia

Ne fund te procesit nga keta emra, pritet te perzgjidhen te pakten 4 qe do te jene ne listen prej 12 kandidatesh te Qarkut Vlore.

Nuk perjashtohet mundesia qe te kete edhe levizje te prendenteve per Bashki drejt listes se kandidateve per deputete dhe anasjellas.