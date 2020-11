Saranda në zonën e kuqe/ Ndalohet qarkullimi nga ora 22:00 deri në 06:00

Rritja e shifrave të koronavirusit ka detyruar Komitetin Teknik të Ekspertëve të Shëndetësisë që të ndërmarrin masa të reja kufizuese në Shqipëri.

Duke filluar nga e mërkura (11 nëntor), do të ndalohet lëvizja e qytetarëve nga ora 22:00 – 06:00.

I njëjti kufizim do të jetë në fuqi dhe për restorantet dhe baret të cilat do të qëndrojnë të mbyllura gjatë kësaj fashe orari. Zv. Ministrja e Shëndetësisë, Mira Rakacolli deklaroi se do të lejohet lëvizja vetëm për arsye pune ndërkohë që do të lejohet vetëm shërbimi ‘delivery’ për restorantet.

Masat do të zgjasin për 3 javë ku më pas do të vëzhgohet efektiviteti i tyre në mënyrë që të vendoset mbi vijimin e kësaj situate.

Ndërkohë ajo tha se do të bisedohet për administratën publike në mënyrë që të shihet mundësia për të zhvilluar punën nga shtëpia vetëm aty ku është e mundur.