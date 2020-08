Rama: Xarra shembull i transformimit të bujqësisë

#RESPEKT🙏

📍Xarrë, Konispol- Aty ku djerrinat e deridjeshme të tranzicionit, janë kthyer në shembëlltyrën rrezatuese të transformimit të bujqësisë, që nuk e shohin vetëm ata që nuk duan dhe që e mohon vetëm kush Shqipërinë e njeh e gjykon veç nga ekranet e portalet, ku s'ka vend për punët e mira të këtij vendi. 800 hektarë tokë, të mbjella me 500.000 pemë frutore, nga të cilat fermerët e zonës sigurojnë çdo vit plot 30 mijë ton prodhime, 20 mijë prej të cilave shkojnë për eksport🍊🍋🍈Në këtë zonë që dëshmon më së miri suksesin e prodhimit vendas, po vijojmë t’u garantojmë fermerëve mekanikë të re bujqësore të standardeve europiane, falë edhe mbështetjes nga programi IPARD përmes Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor e Rural👍*A ka mundësi që disa miq komentatorë të postimeve me prodhimet bujqësore, që shkruajnë se këto "hidhen në lumë", ta mësojnë që në fakt jo, Shqipëria ekporton sot më shumë se asnjëherë më parë dhe aktualisht importon më pak se deri dje, pikërisht sepse prodhimi bujqësor është rritur në sasi e në cilësi? Ky është fakt, do s'do kush nuk do!

