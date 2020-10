Rama: Së shpejti fillon ndërtimi i portit turistik në Sarandë

Kryeministri Edi Rama tha se pas ndërtimi i portit turistik të Sarandës do të fillojë ndërtimin së shpejti, përpara përfundimit të këtij mandati.

“Pas disa javësh do të shpallet gara për aeroportin e Sarandës. Në manditin e tratë do të mbyllet me tre aeroporte plus këtij qe kemi dp të bëhen 4. Portin turistik do e nisim ne dhe do e nisim brenda pak kohe, pra në pranverë do të jetë kantier ndërtimi, para përfundimit të mandatit, para zgjedhjeve dhe do të ndërtojmë portin e të mallrave tek triporti dhe për peshkatarët e Vlorës.

Porti i Durrësit do iki nga ty aty do bëhen port turistik. Nuk shkarkohet dot krom e qymyr në zemër të qytetit. Porti i ri mallrave në Porto Ramano, kjo do të fillojë shpejtë.

Por kështu do të kemi portin e ri turistikë në Sarandë që do të fillojë ndërtimin para se të mbarojë ky mandat”, tha Rama.