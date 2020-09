Rama mbledh kryebashkiakët: Ju duhet të na shtoni votat për mandatin e tretë

Partia Socialiste ka nisur zyrtarisht përgatitjet për fushatën zgjedhore.

Pas takimit me grupin parlamentar, kryeministri Edi Rama do të mbledhë pasditen e së enjtes kryetarët e bashkive.

Takimi pritet të zhvillohet sërish në qytetin e Elbasanit ndërkohë në fokus të takimit do të jenë porositë për kryebashkiakët socialistë për të siguruar votat e mjaftueshme për një mandat të tretë për Partinë Socialiste.

Në fokus të diskutimeve do të jetë edhe zhvillimi i Asamblesë së Përgjithshme të PS-së.

Gazetarja e Report Tv, Klesiana Omeri raporton se Asambleja ishte parashikuar që të mbahej në datën 4 shtator, por ajo është shtyrë. Si data paraprake është caktuar fillimisht 11 shtatori.

Mbetet për t’u parë se çfarë do të prodhojë takimi i pasdites së sotme. Kujtojmë që takimi i dy ditëve më parë i deputetëve me kryetarin Edi Rama u mbyll me një paralajmërim të fortë, se nëse nuk japin gjithçka për të siguruar votat për PS nuk do të jenë në formacionin e ardhshëm.

Nuk dihet ende nëse tonet do të jenë po kaq të ashpra dhe për kryebashkiakët socialistë, raporton Report Tv.