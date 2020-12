Rama: Kam pranuar dorëheqjen e ministrit Sandër Lleshaj

Rama: Lleshaj ka dhënë dorëheqjen edhe pse nuk ka asnjë lidhje me aktin e policit që mori jetë!

E kam pranuar atë

Kryeministri Edi Rama tha se ka pranuar dorëheqjen e ministrit Sandër Lleshaj edhe pse ai nuk kishte asnjë lidhje me aktin e policit që mori jetën e të riut.

Ministri Lleshaj ka njoftuar dhe ka dhënë dorëheqjen e tij dhe i kam thënë të më pres sa të kthehem se dua ta shihja dhe të bisedoja me të sy më sy. Jemi takuar edhe sot dhe jam shumë krenar për sensin e përgjegjësisë qytetarë të Sandër Lleshajt. Por në këtë vend nuk janë të gjithë njësoj.

Ai nuk ka asnjë lidhje me aktin e rëndë të vrasjes së një djali 25-vjeçarSot ta mësojnë të gjithë ata se në këtë vend nuk janë të gjithë njësoj, as politikanët. Ai nuk ka asnjë lidhe me aktin e police por është vrarë një djalë dhe është hapur një varrë dhe një plagë në shpirtin e shqiptarëve.