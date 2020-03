Posta Shqiptare thirrje për pesionistët: Mos dilni, pensioni do ju vijë në shtëpi

Ne kuader te situates se emergjences, njoftohen te gjithe pensionistet te cilet e marrin pensionin e tyre ne Filialin e Postes Sarande, se pensionet nuk do te jepen ne sportelet e Filialit te Postes Sarande por do t’ju sillen ne banese, e vlefshme kjo dhe per Zyrat Postare ne Fshat.

Per kete telefononi ne nr e meposhtem dhe lini te dhenat tuaja:

-0697863091

-0692258411

-0694714585

-0688052644

-Emer Mbiemer

-Ne e kartes se identitetit

-Nr telefoni

-Adresa e sakte

Po ashtu kerkojme korrektesi si ne dhenien e te dhenave tuaja dhe be momentin kur skuadra jone te jete ne shperndarje, duhet t’ju gjejne ne banese.