Odisea Çipa: Gabimet e bëra në derbin me Delvinën duhet të korigjohen

Specialisti Sarandiot Odise Çipa, ka folur ne prag te ndeshjes me Devollin.

Sipas Çipes kjo ndeshje eshte e nje rendisie te vecante per rendesine e saj dhe ekipi duhet te dal patjeter me fitore.

Gabimet e bera ndeshjen derbi me Delvinen ku ekipi shfaqi shenja te dobta duke zhvilluar nje ndeshje apatike duhet te korigjohen.

Neser eshte nje ndeshje e veshrir per Saranden qe per mua varet ecuria e metejshme e ekipit ne kamjonat se cfare ecurie do te kete ne vazhdimsi.

Trajneri duhet te beje punen e tij te motivoje ekipin qe te jete me kembe ne toke dhe jo euforik dhe te japi maksimumin ne fushe e blerte per te justifikuar interesin e sportdashesve.

Duke mare shkas nga investimet e bera dhe afrimin e lojtareve ekipi duhet te zhvilloj lojra te bukura me dinjitet dhe paraqes nje futboll argetues sic i ka hije nje ekipi pretedent.

Ajo qe dua te theksoj eshte element i ri te cilet i duhet me dhene me teper perkrahje.

Trajneri duhet te punoj me teper per gershetimin e brezave dhe ti japi me shume minuta lojtareve te rinje te cilet do te jene e ardhmja e futbollit Sarandiot, shprehet Odisea Çipa