Njoftim punësimi në restorant në Shëtitoren e Sarandës

Restorant ne Shetitore të Sarandës kerkon te punesojë per periudhen (Qershor – Shtator) :

– Kuzhinier/e

– Ndihmes Kuzhinier/e

– Picajol

– Punonjëse për përgatitjen e sallatave – Punonjëse per larjen e pjatave dhe pastrim ne kuzhinë

– Punonjëse per shitjen e akulloreve (me makineri me levë)

Te interesuarit duhet te jenë rezident (me banim) në Sarandë.

Tel: 069 758 44 66