Nga Kili në Sarandë: Udhëtimi i një artisteje për të gjetur shtëpinë e saj të vërtetë – VIDEO REPORTAZH

Janet Moonbrink, e cila jeton në Sarandë prej 8 vitesh, vjen nga Suedia por ka origjinë kiliane. Ajo ka studiuar shqip me dy mësues privatë dhe ndihet e lumtur që është në gjendje të komunikojë me banorët vendas, pavarësisht se ndonjëherë ka vështirësi me dialektet e ndryshme.

Janet vendosi të transferohej në Sarandë së bashku me bashkëshortin e saj, duke lënë pas Suedinë dhe duke ndjekur ëndrrën për të jetuar pranë diellit dhe detit.

Ajo nuk e gjeti paqen në vendlindjen e saj të adoptuar dhe ndjeu një lidhje të veçantë me kulturën dhe stilin e jetës në Shqipëri.

Historia e saj e jetës ka qenë sfiduese dhe plot vështirësi, por Janet gjeti forcë për të ndihmuar të tjerët që kalojnë nëpër situata të ngjashme. Sot, ajo ka realizuar ëndrrën e saj duke hapur një galeri arti modern në Sarandë, ku ofron mësime pikture për fëmijë dhe të rritur.

Përmes artit, ajo ka gjetur një mënyrë për t’u shprehur dhe për të ndarë përvojat e saj me komunitetin lokal dhe vizitorët nga mbarë bota. Galeria e saj është një hapësirë ku artistët e çdo moshë dhe prejardhje mund të shprehin vetveten dhe të ndjekin pasionin e tyre për artin pa kufij.

