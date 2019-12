Ndryshime në qarkullimin e automjeteve në Sarandë

Bashkia Sarandë njofton se prej dates 19 dhjetor 2019 e ne vijim, behen dy ndryshime.

1. Levizja ne Rrugen “Onhezmi”, ne afersi te rrethrrotullimit te spitalit civil, para poliklinikes, deri te kryqezimi i kesaj rruge me Rrugen “Studenti” e “L.Talo”, behet me DY SENSE.

2. Ne segmentin e Rruges “Studenti”, prej kryqezimit te saj me rruget “Onhezmi” e “L. Talo”, deri ne kryqezimin me Rrugen “Gj. Araniti” e “J.Kumi”, kalimi behet nga HYRES ne DALES.

Bashkia Sarandë fton drejtuesit e mjeteve te orientohen nga tabelat e reja, qe reflektijne kete ndryshim.