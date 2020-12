Ndikimi i vaksinës anti Covid tek personat me alergji

Rregullatori i barnave në Britaninë e Madhe ka paralajmëruar që njerëzit me histori të reaksioneve alergjike “të rëndësishme” nuk duhet të marrin vaksinën Pfizer-BioNTech.

Agjencia Rregullative e Barnave dhe Produkteve të Kujdesit Shëndetësor (MHRA) lëshoi ​​paralajmërimin pasi dy anëtarëve të stafit të NHS të cilëve u dhanë doza të martën të dy pësuan një reaksion alergjik.

NHS England tha se të gjitha besimet e përfshira në programin e vaksinimit janë informuar.

Dr June Raine, shefi ekzekutiv i MHRA, tha se organi rregullator po shqyrtonte rastet.

“Ne e dimë nga provat shumë të gjera klinike kjo nuk ishte një tipar,” i tha ajo një komiteti parlamentar.

“Por nëse duhet të forcojmë këshillat tona tani që kemi pasur këtë përvojë në popullatat në nevojë – grupet që janë zgjedhur si përparësi – ne e marrim atë këshillë menjëherë në terren.”

Independent dëshiron t’ju mbajë të informuar në lidhje me ofertat, ngjarjet dhe azhurnimet me email, ju lutemi shënoni kutinë nëse dëshironi të kontaktoheni

Lexoni këtu kushtet e plota të pëlqimit të listës postare

Të dy anëtarët e stafit të NHS, të cilët kuptohet se kanë një “histori të fortë të kaluar të reaksioneve alergjike” dhe mbajnë me vete një auto-injektor adrenalin, të dy u rikuperuan pasi morën trajtimin e duhur.

Në një email të NHS dërguar drejtorëve mjekësorë të martën në mbrëmje dhe parë nga The Independent, autoritetet thanë se ata “po kërkonin informacion të mëtejshëm dhe do të lëshonin këshilla të mëtejshme pas hetimit“.

Mbetet e paqartë se për cilin element të vaksinës kishin alergji dy anëtarët e stafit, ndërsa The Independent e kupton që zyrtarët nuk ishin të vetëdijshëm se kjo do të ishte problem.

Profesor Stephen Powis, drejtor kombëtar mjekësor për NHS Angli, tha: “Siç është e zakonshme me vaksinat e reja, MHRA ka këshilluar mbi baza paraprake që njerëzit me një histori të konsiderueshme të reaksioneve alergjike nuk e marrin këtë vaksinim pasi dy persona me një histori të reagime të rëndësishme alergjike u përgjigjën negativisht dje. ”

Kjo do të thotë që kushdo që është planifikuar të marrë vaksinën do të pyetet në lidhje me historinë e tij të reaksioneve alergjike. INDIPENDENT