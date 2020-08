Ndahet nga jeta edukatorja e dashur Alketa Demi

E Pabesueshme….Lamtumire Alketa Demi Edukatore ne Kopshtin Nr. 3 ne Sarande. Gjithmone kur vija me Kameren time duke filmuare per lajme festa etj , gjithmone ishe mirkpritse dhe e dashur. Por sot ti u largove duke na lene te trishtuare u ndave nga motra jote e dashur Albana Demi nga Kolektivi i Kopshti nga Familjaret e tu nga Djali jote qe e deshe shume , nga Qyteti ku u rrite Saranda etj. Ne shenje nderimi per ty po percjelle keto pamje filmike. U prefsh ne paqe.Kenaqsi qe pata bashkepunime me ty e te njojta.

