Mësimi në Sarandë me 2 turne dhe klasa të tejmbushura, fondet hidhen në det

Edhe pse jemi në një vit pandemie, mësimi në shkollat e Sarandës do të vijojë me 2 turne, madje në klasa të tejmbushura. Pavarësisht se investimi për ndërtimin e një shkolle të re ka përfunduar, shkolla nuk do të jetë funksionale as këtë vit, pasi shkolla nuk është kompletuar me bazën materiale me argumentin se "mungon fondi" Dhe fonde në Sarandë ka shumë, aq sa hidhen edhe në det.