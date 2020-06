Më 15 qershor rinis transporti publik, ja si do funksionojë

Prej 15 qershorit do të rinisë aktivitetin transporti publik në vend. Lajmin e ka konfirmuar Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.

“Një lajm i mirë për qytetarët dhe sektorin e transportit publik.15 QERSHOR rifillon shërbimi i transport publik, duke ju përshtatur rregullave të reja, sipas protokollit të miratuar nga ISHP”, thuhet në njoftimin e ministrisë.

Bëhet e ditur se do të punohet me 70% të kapacitetit dhe qytetarët do duhet të pajisjen me maska kirurgjikale.

E rëndësishme mbetet edhe ruajtja e distancës sociale.

Për transportin publik pritet të ketë një protokoll të posaçëm nga Instituti i Shëndetit Publik.