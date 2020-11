Masat anti Covid/ Manastirliu shpjegon afatin e zgjatjes së tyre. Administrata në shtëpi

Ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu ka bërë me dije se kufizi do të zgjasë deri më datë 2 dhjetor. Ai tha se administrata do të punojë online.

“Masa të një niveli me intensistet mesatar. Qytetarët presin më shumë informacion, të dinë çfarë do bëhet më vonë a do të kemi kufizime si dpo të jetë kufizimet. Këto 8 muaj një gjë dihet që kjo është një situatë e një pandemie e cila na ka ballafaquar me shumë pikëpyetje dhe që ka ende shumë të panjohura dhe që do jetë një periudhë sfiduese. Në raport me të gjithë sistemet shëndetësore në të gjithë botën dhe jo vetëm në vendin tonë. E rëndësishme zbatimi i rregullave. Masat e deklaruara dje do të sqarohen sot nga unë, sot dalin dhe dy urdhërat për marrjen e këtyre masave duke filluar nga ora 22 e ditës së nesërme, në sqarim të qytetarëve që pyesin padyshim që ka dhe nga ata që mund të priren të bëjnë humor me virusin dikush me sëmundjes, sepse padyshim pyetja që ngrihen është pse ora 22 a del virusi natën.

Këto pyetje mund të jenë të bukura për të qeshur për një moment por të kthehemi me këmbë në tokë. Mjekët dhe infermierët në spitale janë hallka e fundit pritëse, por janë shumë ekipe që punojnë 24 në 24. Këto nxjerrin konkulzione mbi burimet dhe rrisqet e infeksionit. Jo vetëm kanë përcaktuar se cilët janë qytetet me risk të ulët dhe të mesëm që është prezantuar dje dhe nga Silva Bino por zonat që shtojnë aktivitete për hapjen e virusit.

Mosha mesatare është 47 vjeç, tregon që është një moshë që priret të ketë më shumë infektime dhe sigurisht do të infektohet më shumë. në mjedise të mbyllura ulet vigjilenca, maska nuk mbahet, nuk respektohen të gjitha rregullat. Më pas e përhapin në shtëpi, prindërve e gjyshërve që nuk kanë imunitet. Komiteti u mbështet në këtë lloj arsyetimi kur vendosi këto masa, zbatueshmëria e rregullave nuk ka ndodhur në masën 100%, se as në Shqipëri e as në vend të botës nuk ka luksin që të ketë një polic në çdo lokal, nuk kemi shpikur rrotën duke marrë këto masa. Ka vende që kur vala e dytë ka përparuar më shpejt i kanë marrë masat gradualisht dhe ne po ndjekim të njëjtën trajektore. Sot kam firmosur urdhrat që do të jenë në fuqi nga nesër me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID. Kufizimi deri 2 dhjetor, përjashtim për arsye emergjente. Për ata për arsye pune do të pajisen me autorizim përmes portalit e-albania. Administrata do të punojë online sipas vlerësimti të sektorëve, sigurisht të shërbimeve do të ketë një rakordim sipas sektorëve për punën online duke zbatuar detyrat dhe përgjegjësit që ka cdo punonjës”, tha Manastirliu.