Ligji censurues/ OSBE: Po punojmë ngushtësisht me Ramën

Ne kemi punuar me kryeministrin Edi Rama dhe qeverinë e Shqipërisë deri në minutën e fundit për të përmirësuar projektligjin për median, dhe për t’i sjellë ato në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe angazhimet e OSBE-së.

Shumë përmirësime në versionin e fundit të botuar sot në krahasim me projektligjin e mëparshëm: detyrimet e regjistrimit janë eliminuar; masa mbrojtëse të përgjithshme lidhur me standardet ndërkombëtare të prezantuara (neni 4); janë prezantuar kufij të rreptë për përmbajtjen e ndërmarrjes (neni 132);

Rregullimi i së drejtës së përgjigjes është përshtatur me nevojat e botimeve elektronike dhe është kufizuar për të shmangur keqpërdorimet (neni 53/1); atribimi neë AKEP-it është eleminuar.

Puna do të vazhdojë të zvogëlojë nivelin e gjobave dhe në miratimin e një instrumenti nënligjor të ardhshëm, në mënyrë që të garantojë që asnjë gjobë disproporcionale nuk mund të vendoset për ofruesit e shërbimeve elektronike të botimit.

Zyra ime do të monitorojë nga afër zbatimin e ligjit i cili, në asnjë mënyrë, nuk duhet të pengojë lirinë e shprehjes dhe lirinë e mediave. AMA duhet të zbatojë laën në një mënyrë vërtet të pavarur”,tha Rama.

