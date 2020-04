Ish Miss-i shqiptar Alma Ajazi dhuron paketa ushqimore për 28 familje në Sarandë

Ish Miss-i Shqiptar zonja Alma Ajazi se bashku me bashkeshortin e saj, te cilet jane te dashuruar me qytetin e Sarandes, derguan nga Franca nje ndihme modeste ne pako ushqimore, te cilat u shperndane per 28 familje te sugjeruara nga Saranda Web

“ Mund te bejme gjera te vogla ne jeté me zemer te madhe. Duhet te jemi te gatshem te ndihmojme njeri tjetrin jo vetem ne dite te veshtira, por gjithmone. Mos harrojme qe ne Shqiptaret jemi fisnik ne shpirt. Dashuria dhe mirësia nuk shkojnë kurrë dëm” – shprehet Alma Ajazi.