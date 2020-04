Edi Rama: Burg për shkelësit, orari i pazarit do të zgjatet edhe 90 minuta

Kryeministri i vendit, Edi Rama ka foluar sot për lehëtsimin me pikatore të masave të shtetrrethimit, duke thënë se këto do të pasohen me shtrrëngim të masave të ndëshkimit, deri në burg.

Ai njoftoi se do të zgjatet leja për pazar deri në 90 minuta, pa përcaktuar se që kur do të nisë një gjë e tillë.

“Do të bëjmë lejimin e plotë të autimjeteve private për punonëjsit e akiviteteve të lejuara, por marrja në makinë e personave të tjerë, edhe nga familja do të ndëshkohet me disa vite të heqjes së lejes dhe sekuestrimin e automteit dhe heqje lirie, marrja në automjet e një pensionisti përjashto urgjencat shëndetësore që janë të verifikueshme, do ndëshkohet njësoj. Do hapim pak orarain e lëvizjes në 90 minuta, por shkelëzit do të kenë të njëjtin ndëshkim, deri në burg”- tha ai.