Butrinti fillon përgatitjet për takimet e mbetura, por pa objektiva

Pas nderprerjes 2 mujore si pasoje e Covid-19 ekipi i Butrintit eshte grumbulluar dhe ka nisur menjehere pergatitjet per pjesen e mbetur te kampionatit. Te gjithe lojtaret jane treguar korekt dhe menjehere pas njoftimit te drejtuesve jane paraqitur ne Date 19 Maj ne stadiumin e qytetit per te vijuar pergatitjet.

Pas kontrollove individuale te kryera nga stafi mjekesor lojtaret jane vene ne dispozicion te trajnereve Muco dhe Merkuri per rifillimin e stervitjes me qellimin e vetem per te aritur objektivin per tu ngjitur nje kategori me larte.

Aktualisht Butrinti ndodhet ne vendin e katërt me 32 pikë në 16 takime të luajtuara, ndërkohë Albpetroli i vendit të tretë ka 37 pikë dhe një takim më pak.