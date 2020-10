Brataj paralajmëron: Lokalet dhe restorantet do mbyllen po s’u respektuan masat e Covid

Kreu i Urgjencës Kombëtare Skënder Brataj ka thënë se nëse nuk respektohen masat, mbyllja e lokaleve, bareve e restoranteve nuk do diskutohet.

“Njerëzit të gjithë që marrin në telefon a do mbyllemi. Zotëri respektoni rregullat, kjo punë nuk bëhet vetëm do bashkëpunim. I vetmi moment në histori që duhet bashkëpunimi i të gjithëve. Jo ilaçe nga kusheriri, nga mjeku. Tani që po vija lokalet jo plot dhe të rinjtë jo afr njëri tjetrit. Pse duhet të diskutohet a mbyllen baret dhe restorantet nëse nuk kontrollohet situata. Do merren masa nëse nuk respektohen rregullat“, tha Brataj.

Ish-kreu i ISHP Besnik Jakaj i ka bërë thirrje institucioneve dhe qeverisë që të marrin masa, në rast se situata përkeqësohet.

“Të respektohen të gjitha rregullat. Të ruhet higjiena, të përdoret maska. Doja ti bëjë një thirrje ministrisë dhe qeverisë. Të shtojnë fondet. Të rrisin numrin e gatshëm për skenarin më agresiv. Tapërballojnë me sukses“, tha Jakaj.