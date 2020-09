Biznesmeni dhe ish deputeti i PS: Peshqeshi i Gjiknurit mori në qafë Sarandën

Ish deputeti i Partisë Socialiste, njëherësh biznesmeni i njohur Shyqyri Duraku, duke komentuar në një ankesë të qytetarëve sarandjotë në lidhje me infrastrukturën, është shprehur i zhgënjyer në lidhje me punën e kryebashkiakut të Sarandës Adrian Gurma, të cilin e cilëson si “peshqesh” të Damian Gjiknurit dhe për të cilin lutet të mos i mbushi 4 vjet në krye të Bashkisë Sarandë

KOMENTI në Saranda Web

Shyqyri Duraku: Me vjen keq per keta njerez se sa per kete K/bashkie as kane per te zgjidhur problem ndonjehere.

E keni peshqesh nga D.Gjiknuri do zoti nuk qendron 4 vjet se mori ne qafe gjithe Saranden.