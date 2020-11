Bashkia Sarandë tender 80 milionë për pemë, në garë 1 kompani me ofertë 98% të fondit limit

Bashkia Sarandë ka përmbyllur një tjetër tender, tender i cili nga Openprocurement Albania është vlerësuar me flamur të kuq.

Bëhet fjalë për tenderin për “Blerje pemësh me qëllim shtimin e hapësirave të gjelbra”, tender për të cilin Bashkia Sarandë kishte akorduar nga taksat e taksapaguesve sarandjotë një shumë prej 80 milionë lekë të vjetra me tvsh.

Në këtë tender ka marrë pjesë vetëm 1 kompani me ofertë prej 78.385.000 lekë ose afërsisht 98% e fondit limit.



Bashkia Sarandë është një prej bashkive kryesore tenderat e së cilët nga ana e Openprocurement Albania vlerësohen me flamur të kuq, për shkak se në tendera ose do të paraqitet vetëm 1 ofertë ose do të skualifikohen garuesit për të fituar oferta me e shtrenjtë.