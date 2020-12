Bashkia Sarandë 2 tendera të tjerë me flamuj të kuq, ofertat fituese 100%

Bashkia Sarandë ka zhvilluar 2 tendera të tjerë, të cilët nga OpenProcurement Albania janë klasifikuar tendera me Flaur të Kuq.

Bëhet fjalë për tenderin Sistemim i ujërave të shiut tek lagja Burimi Metoq me Nr. Reference REF-77178-10-30-2020

Në këtë tender me fond limit 20 milionë lekë të vjetra është paraqitur vetëm kompania ILIRIA/D me ofertë 19.632.060 lekë të vjetra ose rreth 100% e fondit.



Tenderi tjetër ka qenë Riveshje pjesë të dëmtuara me asfalt në rrugët e Sarandës me Nr. Reference REF-77218-10-30-2020 dhe fond limit 40 milionë lekë.

Edhe në këtë tender është paraqitur vetëm JODY KOMPANY me një ofertë 39.606.000 lekë të vjetra.

OpenProcurement Albania i ka klasifikuar këta tendera me Flamur të Kuq, pasi sic shprehet OpenProcerement Albania tenderat me 1 konkurent Shpesh keto procedura më shume se mungese konkurrence ne treg, shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk.