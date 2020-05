8 raste të reja me COVID, shënohet java me përqindjen më të ulët! 68% e të prekurve janë shëruar

8 raste janë konfirmuar pozitive ditën e sotme në Shqipëri nga 140 testime të kryera gjatë 24 orëve të fundit. Nga këto 5 raste janë në Tiranë, 2 në Elbasan dhe 1 rast në Durrës. Gjatë gjithë kësaj jave shifrat kanë qenë të qëndrueshme dhe ka shënuar dhe përqindjen e pozitivitetit më të ulët që nga fillimi i epidemisë me 4.3 %.

Që nga fillimi i epidemisë deri më sot janë konfirmuar pozitivë me COVID-19 në të gjithë vendin 803 qytetarë dhe aktualisht 68 % e tyre janë shëruar. Në të gjithë vendin aktualisht janë 229 persona aktivë me COVID19.

Pjesa më e madhe e të prekurve po ndiqen nga mjeku i familjes ose janë asimptomatikë, ndërsa momentalisht në dy spitalet COVID, në spitalin infektiv dhe spitalin “Shefqet Ndroqi” gjendja paraqitet e qëndrueshme. Aktualisht janë të shtruar 34 pacientë dhe vetëm 7 prej tyre janë në terapi intensive.

Në lidhje me lehtësimin e masave shtrënguese, si me shtimin e zonave të gjelbërta, lejimin e shërbimit taksi ndërqytetës me dy pasagjerë të së njëjtës familje si dhe lehtësimi për të riatdhesuarit që janë me banim në zonat e kuqe, të cilët do të vetëkarantinohen në banesë, kërkojnë dhe ndërgjegjësim më të madh qytetar.

Shpërndarja gjeografike e rasteve aktive është si vijon:

Tiranë 93

Krujë 87

Shkodër 17

Kurbin 14

Kukës 5

Elbasan 4

Mirditë 2

Berat 2

Durrës 1

Korçë 1

Lezhë 1

Lushnje 1

Mat 1