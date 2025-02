Zbulohet projekti që betonizon tërësisht Parkun e Butrintit, i menaxhuar nga AADF

Zbulohet projekti që betonizon tërësisht Parkun e Butrintit, i cili menaxhohet nga AADF

Butrinti drejt betonizimit? Zhvillimi i një qyteti të ri në zonën e mbrojtur alarmon ekspertët

Një projekt i ri urbanistik, i konceptuar nga studio britanike Chapman & Taylor, parashikon ndërtimin e një qyteze të tërë turistike në një zonë që deri dy vite më parë ishte pjesë e Parkut Kombëtar të Butrintit dhe e mbrojtur nga UNESCO.

Ky zhvillim ka ngritur shqetësime të mëdha në radhët e ekspertëve të trashëgimisë kulturore, të cilët e shohin si një kërcënim serioz për peizazhin historik të qytetit antik.

Forumi për Mbrojtjen e Trashëgimisë ka denoncuar publikisht këtë projekt, duke e quajtur një “manipulim të mirëmenduar” nga ana e qeverisë për të lehtësuar zhvillimin privat në një zonë që dikur gëzonte mbrojtje të veçantë. Sipas Forumit, ky ndryshim ndodhi me kërkesën e ish-ministres së Kulturës, Elva Margariti, dhe me miratimin e ministres aktuale të Turizmit, Mirela Kumbaro.

Pavarësisht se zona e Butrintit ishte përfshirë në mbrojtjen e UNESCO-s që prej vitit 2000 dhe kishte marrë status të veçantë me vendim të qeverisë Nano, qeveria aktuale e hoqi këtë mbrojtje pa dhënë një argument zyrtar. Kritikët e shohin këtë veprim si një manovër të hapur për t’i hapur rrugë një kompanie private ndërtimi, e cila do të ndryshojë rrënjësisht pamjen e një prej qyteteve më të rëndësishme antike në Shqipëri.

Nëse ky projekt realizohet, Butrinti do të humbasë jo vetëm autenticitetin e tij historik, por edhe peizazhin e tij të veçantë natyror, duke u transformuar në një tjetër destinacion të mbushur me struktura moderne turistike.

Një tjetër pikë e debatueshme është heshtja e Fondit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF), i cili ka marrë në administrim Parkun Kombëtar të Butrintit me firmën e ministrit Blendi Gonxhe në tetor 2024. Ky fondacion, që supozohej të ishte garantues i ruajtjes dhe menaxhimit të parkut, nuk ka bërë asnjë deklaratë lidhur me ndërtimet që po zhvillohen në zonën e mbrojtur.

Sipas Forumit për Mbrojtjen e Trashëgimisë, ndërtimet në këtë zonë nuk raportohen më nga mediat kryesore, duke krijuar idenë e një ndërhyrjeje të koordinuar për të mbuluar çdo informacion mbi zhvillimet e reja në Butrint.

Nëse ndërtimet vazhdojnë pa asnjë pengesë, shumë ekspertë paralajmërojnë se Butrinti do të humbasë statusin e tij të veçantë si një trashëgimi botërore dhe do të shndërrohet në një kompleks turistik që s’do të ketë më lidhje me historinë dhe identitetin e tij të lashtë.