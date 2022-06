Zbardhen emrat e 5 kandidatëve për kryetar të Partisë Socialiste Sarandë

Shpallen 5 kandidatët për kryetar të Partisë Socialiste për Degën e Bashkisë Sarandë.

Eleron Gjoni

Erjon Kapxhiu

Erind Sulo

Elton Dauti

Lindita Kondi

E veçanta e zgjedhjes së kryetarit të degëve të Partisë Socialiste këtë herë është se kandidatët do të prezantojnë programet e tyre në dëgjesa me anëtarësinë dhe më pas do të jetë një komision i cili do të caktojë se kush do të jetë drejtuesi i ri i degës së PS.