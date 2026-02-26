The Queen’s Lion Premium Hotel në Sarandë kërkon staf sezonal ose vjetor
The Queen’s Lion Premium Hotel në Sarandë kërkon të punësojë staf sezonal ose vjetor
• Kuzhinier & Ndihmës/e
• Kuzhiniere për Mëngjeset
• Sanitare
• Kamarier/e bari-restoranti
• Recepsioniste (Turni i pasdites)
📩 Aplikoni në: [email protected]
📞 +355 68 41 48 418
