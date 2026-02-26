logo
0
Rezervime Suvenire

The Queen’s Lion Premium Hotel në Sarandë kërkon staf sezonal ose vjetor

26/02/2617:07

Shperndaje:

The Queen’s Lion Premium Hotel në Sarandë  kërkon të punësojë staf sezonal ose vjetor

 

• Kuzhinier & Ndihmës/e

• Kuzhiniere për Mëngjeset

• Sanitare

• Kamarier/e bari-restoranti

• Recepsioniste (Turni i pasdites)

 

📩 Aplikoni në: [email protected]

📞 +355 68 41 48 418

 

The Queen’s Lion Premium Hotel në Sarandë kërkon staf sezonal ose vjetor

 

ℹ️ Ky është një njoftim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

The Queen’s Lion Premium Hotel në Sarandë kërkon staf sezonal ose vjetor

The Queen’s Lion Premium Hotel në Sarandë kërkon staf sezonal ose vjetor
“Na rrëmbyet pronën” – Të rinjtë çohen në protestë kundër bllokimit të monopatinave

“Na rrëmbyet pronën” – Të rinjtë çohen në protestë kundër bllokimit të monopatinave
1 në pranga, 2 në ndjekje penale dhe 1 në kërkim nga Policia e Sarandës

1 në pranga, 2 në ndjekje penale dhe 1 në kërkim nga Policia e Sarandës
Rikthimi i Teatrit në Shkollë – Një Thirrje për Bashkinë, Zyrën Arsimore dhe Gjimnazin “Hasan Tahsini” në Sarandë

Rikthimi i Teatrit në Shkollë – Një Thirrje për Bashkinë, Zyrën Arsimore dhe Gjimnazin “Hasan Tahsini” në Sarandë
Arja’s Fish Restorant kërkon Kuzhinier, Kasiere dhe Pjatalarëse për sezonin veror

Arja’s Fish Restorant kërkon Kuzhinier, Kasiere dhe Pjatalarëse për sezonin veror
SEAS Distribution kërkon Agjent Shitjesh për zonën Tepelenë – Gjirokastër – Sarandë

SEAS Distribution kërkon Agjent Shitjesh për zonën Tepelenë – Gjirokastër – Sarandë

Suvenire

Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18

 Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.