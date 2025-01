Tenderi 480.000 euro për rrugën pas Maternitetit: skualifikohen 2 kompani, fitues shpallet oferta me 97%

Tenderi për shtrimin me mozaik të rrugës pas Maternitetit: Skualifikohen dy kompani, fitues shpallet “ILIRIA/D” SHPK

Tenderi për rikonstruksionin e rrugës pas Maternitetit, i njohur si projekti për shtrimin me mozaik të rrugës Adem Sheme dhe Gjergj Arianiti, ka shpallur fituesin e tij më 21 janar 2025, pas zhvillimit të procedurave më 31 dhjetor 2024. Sipas rezultateve të publikuara, kompania “ILIRIA/D” SHPK ka dalë fituese, ndërsa dy kompani të tjera u skualifikuan nga gara.

Pjesëmarrësit dhe ofertat e paraqitura

Fondi limit për këtë tender ishte 40 209 166,00 lekë të reja pa tvsh. Në tender morën pjesë tre kompani, duke paraqitur ofertat e tyre si më poshtë:

“ILIRIA/D” SHPK Oferta: 39,063,868.25 lekë pa TVSH. “COGREN” SHPK Oferta: 35,555,555.00 lekë pa TVSH. “BEQIRI” SHPK Oferta: 37,000,290.00 lekë pa TVSH.

Pas shqyrtimit të ofertave, autoriteti kontraktor vendosi të skualifikojë dy kompani:

“COGREN” SHPK “BEQIRI” SHPK

Në njoftimin zyrtar theksohet se kompania “ILIRIA/D” SHPK, me ofertën prej 39,063,868.25 lekë pa TVSH, është identifikuar si ofertuesi i suksesshëm. Tenderi është vlerësuar me flamur të kuq Sipas openprocurement, nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.

