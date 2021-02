Tenderi 1 miliard i Ujësjellësit, në garë 6 kompani me oferta 96 – 100%

Ujësjellës Kanalizim Sarandë ka përmbyllur procedurat e tenderit për Ndertim i sistemit te KUZ, rrjet sekondar dhe terciar, Ksamil.

Fondi limit për këtë tender ka qenë 983,366,256 lekë të vjetra.

Në këtë tender kanë marrë pjesë 6 kompani, me këto oferta:

1. Rafin Company” me ofertë 983,302,776

2. 6D-Plan” sh.p.k me ofertë 980,466,660

3. Beqiri ”sh.p.k me ofertë 976,813,740

4. FLED” shpk me ofertë 972,713,508

5. Grand Konstruksion M me ofertë 968,502,600

6. BOE “I.C.C GROUP” me ofertë 947,491,500

Fitues i tenderit është shpallur BOE “I.C.C GROUP” me ofertë 947,491,500 lekë të vjetra ose ndryshe 96.35% e fondit limit.