Të riatdhesuarit nga zonat e kuqe do të vetëkarantinohen në shtëpi

Ministrja Manastirliu njoftoi se nga data 4 Maj, personat që do të riatdhesohen dhe që janë me banim ne zonat e kuqe do të vetekarantinohen në banesën e tyre, por me kushte strikte dhe nën monitorim të rreptë.

Ndërkohë që të riatdhesuarit që banojnë në zonat jeshile do të vijojnë karantinën në strukturat akomoduese të percaktuara për 14 ditë.

Manastirliu ritheksoi se nëse gjatë ketyre dy javëve do të vihet re, që kushtet dhe situata do të pesojë ndryshime, për shkak të rihapjes, do të duhet të ri-kthehemi ne situatën e mbylljes së detyrueshme.