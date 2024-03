Skaila Beqo nga Saranda pjesëmarrëse në Twinkle Twinkle Festival – VIDEO

Skaila Beqo nga Saranda merr pjesë në Twinkle Twinkle Festival, i cili organizon këtë vit edicionin e tretë.

Twinkle Twinkle Festival vjen duke bërë bashkë fëmijët më të talentuar dhe të apasionuar pas këngës.

Twinkle Twinkle Festival, ku merr pjesë Skaila Beqo është një festival fëmijësh me autorët më të njohur të muzikës shqiptare dhe ku fituesi do shpallet nga një juri me profesionistët më të mirë.

Kënga “Melodi e zemrës” e sarandjotes Skaila Beqo deri tani vlerësohet si kënga më e pëlqyer nga publiku.

