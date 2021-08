Shoqata e Biznesit ultimatum Bashkisë: Tërhiquni ose do përballeni me protesta dhe bllokim rrugësh

Shoqata e Biznesit në Sarandë ultimatum Bashkisë Sarandë: Tërhiquni nga vendimi për kufizimin e orarit të furnizimit të dyqaneve ose do të përballeni me protesta dhe bllokim rrugësh!

Me anë të një njoftimi, drejtuar Bashkisë Sarandë dhe Komisariatit të Policisë, biznesi i qytetit i kërkon Bashkisë Sarandë anullimin e një vendimi të marrë 3 ditë më parë për kufizimin e orarit të furnizimit të dyqaneve.

NJOFTIM

Drejtuar: Bashkise Sarande, Komisaritit te Policies Sarande.

Shoqata e biznesit ne Sarande lidhur me vendimin e marre per orarin e levizjes e fugonave per furnizimin e bisnesit, kundershton ne menyre kategorike kete vendim ,si te gabuar dhe jo funksional I cili demton rende punen e biznesit .Bllokimi me kete orare eshte e pa mundur te kryhet sherbimi sepse puna jone eshte voluminoze nuk mund te kryhet me kete orare dhe me keto kushte te gabuara te vendosura.

Ne si shoqat kerkojme revokimin e ketije urdheri ,thirrjen e biznesit te konsultohen grupet e interesit ,duke dhene nje zgjidhje te pershtateshme ne te mire te te gjitheve .Ne si shoqate ne mos marrjen e masave per revokimine ketije urdheri do te protestojme te gjithe te bashkuar duke bllokuar rrugen kryesore si dhe do pezullojme punen deri ne zgjidhjen e llogjikeshme te problemit.Ju lutemi merrni masa qe te mos pershkallezohet problemi.

Faleminderit Shoqata e Biznesit Sarande