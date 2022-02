Sekuestrohen 300 kg kanabis, ishin gati për transport drejt Greqisë, operacioni vijon – VIDEO

Sekuestrohen 300 kg marijuane ne kufirin greko-shqiptar.

Operacioni i policise ne Igumenice. Droga eshte gjetur mes shkurreve ne nje zone qe lidhet edhe me toke edhe me det me Shqiperine. Droga eshte kapur konkretisht ne vendin e quajtur Loridha, Sajadhe ne Igumenice..

Jane sekuestruar 8 canta qe permbanin 35 pako me 299 kg 612 gram marijuane.

Operacioni vijon…

VIDEO